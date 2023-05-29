В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»

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Организатором этнофестиваля выступила Автономная некоммерческая организация «Саратовский центр казачьей культуры» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области. Проект «Межрегиональный спортивно культурный этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции» стал победителем областного конкурса грантов для некоммерческих организаций 2022 года.На торжественном открытии исполняющий обязанности заместителя министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семенов поздравил казаков и зачитал приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной.«Этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции» стал доброй традицией для жителей области. Фестиваль популяризирует культуру, ценности российского казачества и дает возможность лучше познакомиться с исконными казачьими обычаями и традициями. Отрадно, что фестиваль объединяет казаков из нескольких регионов России», - говорится в приветствии министра.Мероприятие объединило казаков Саратовской, Волгорадской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. Фестиваль начался с традиционного казачьего обряда «Посажение на коня», который символизирует принятие ребенка в казачью общину и является одним из значимых событий в жизни казака.Казаки в рамках спортивных состязаний продемонстрировали перед опытными членами жюри профессионализм и мастерство в соревнованиях по рубке шашкой в пешем строю, рубке бутылок, ножевому бою, метанию ножей по мишеням, гиревому спорту, борьбе на поясах, разборке – сборке автомата, метанию камней по «Болвану» и многое другое.В ходе мероприятия прошел концерт с участием творческих коллективов и кадетских номеров, которые исполнили традиционные казачьи песни и танцы. Члены казачьих обществ региона продемонстрировали яркие показательные выступления по джигитовке.Также гости мероприятия приняли участие в казачьих состязаниях и мастер-классах по традиционным ремеслам, увидели выставку изделий народного и казачьего промыслов, военную технику и амуницию.Победители спортивных состязаний этнофестиваля будут награждены грамотами и памятными призами.