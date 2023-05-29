29 Мая 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:05 | 29 мая
В Саратове обсудили вопросы развития среднего профессионального образования
16:04 | 29 мая
124 молодых человека претендуют на получение премии имени П. А. Столыпина
15:03 | 29 мая
Социальные инициативы жителей Балаково поддержит концерн «Росэнергоатом»
14:00 | 29 мая
Саратовцы могут бесплатно увидеть и услышать Азовское море
13:10 | 29 мая
В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»
13:00 | 29 мая
Минсельхоз области субсидирует закладку садов
12:50 | 29 мая
В международном конкурсе «Лучший кровельщик» приняли участие 2543 профессионала
12:04 | 29 мая
Принято решение о комплексном освоении территории рядом с новой набережной
11:02 | 29 мая
Привжд организовала семейный праздник
10:30 | 29 мая
С начала года школьники воспользовались льготной транспортной картой 3,1 млн раз
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»

Новости / Общество / Культура / Статьи


На площадке Саратовского ипподрома пошел межрегиональный спортивно-культурный этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции». Главная цель мероприятия - сохранение, популяризация и развитие самобытной казачьей культуры и традиций.
В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»

Организатором этнофестиваля выступила Автономная некоммерческая организация «Саратовский центр казачьей культуры» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области. Проект «Межрегиональный спортивно культурный этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции» стал победителем областного конкурса грантов для некоммерческих организаций 2022 года.

В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»

На торжественном открытии исполняющий обязанности заместителя министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семенов поздравил казаков и зачитал приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной.

«Этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции» стал доброй традицией для жителей области. Фестиваль популяризирует культуру, ценности российского казачества и дает возможность лучше познакомиться с исконными казачьими обычаями и традициями. Отрадно, что фестиваль объединяет казаков из нескольких регионов России», - говорится в приветствии министра.


В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»

Мероприятие объединило казаков Саратовской, Волгорадской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. Фестиваль начался с традиционного казачьего обряда «Посажение на коня», который символизирует принятие ребенка в казачью общину и является одним из значимых событий в жизни казака.

В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»

Казаки в рамках спортивных состязаний продемонстрировали перед опытными членами жюри профессионализм и мастерство в соревнованиях по рубке шашкой в пешем строю, рубке бутылок, ножевому бою, метанию ножей по мишеням, гиревому спорту, борьбе на поясах, разборке – сборке автомата, метанию камней по «Болвану» и многое другое.

В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»

В ходе мероприятия прошел концерт с участием творческих коллективов и кадетских номеров, которые исполнили традиционные казачьи песни и танцы. Члены казачьих обществ региона продемонстрировали яркие показательные выступления по джигитовке.

Также гости мероприятия приняли участие в казачьих состязаниях и мастер-классах по традиционным ремеслам, увидели выставку изделий народного и казачьего промыслов, военную технику и амуницию.

Победители спортивных состязаний этнофестиваля будут награждены грамотами и памятными призами.