По улицам Саратова пройдёт массовая велосипедная гонка

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Гонка пройдет в два этапа:Первый этап - традиционный велопарад, который стартует в 9:00 на первом ярусе Набережной Космонавтов и завершится в 10:00 у памятника Ю.А. ГагаринаВторой этап - спортивная велосипедная гонка, которая стартует в 10:30 по маршруту:первый и второй ярусы ул. Набережной Космонавтов от ул. Бабушкин Взвоз (Ротонда) в сторону памятника Ю.А. Гагарину.Регистрация на оба этапа гонки осуществляется по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/14SW0aFoNkoKSDWGnJBEUCvgZYFTdGOE7jTM4E0TEu4I/viewform?chromeless=1&edit_requested=true или на месте проведения Велопробега в день проведения мероприятия.