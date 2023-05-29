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С начала года школьники воспользовались льготной транспортной картой 3,1 млн раз

Новости

В министерство труда и социальной защиты области через автоматизированную систему мониторинга обращений в социальных сетях «Инцидент Менеджмент» и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступают вопросы о работе льготных транспортных карт.

Жители области интересуются, будет ли действовать льготная транспортная карта школьника во время летних каникул.
«Родители школьников, переходящих из класса в класс, могут не волноваться. На время каникул действие льготной транспортной карты не прекращается», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

Если льготный статус ребенка действителен, то есть, он еще не завершил свое обучение в общеобразовательной организации, карта будет действовать без ограничений.

Напомним, что обучающиеся областных государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в государственных и частных организациях имеют право на льготный проезд - 25 или 50 поездок в месяц.

Школьникам из многодетных семей предоставляется право на бесплатный проезд в течение всего периода, пока действуют подтверждающие льготу документы.

Приобрести поездки можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.

Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ», в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф» или в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.

В Саратовской области с использованием льготной транспортной карты с начала 2023 года учащимися области совершено 3,1 млн поездок.