С начала года школьники воспользовались льготной транспортной картой 3,1 млн раз

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Жители области интересуются, будет ли действовать льготная транспортная карта школьника во время летних каникул.«Родители школьников, переходящих из класса в класс, могут не волноваться. На время каникул действие льготной транспортной карты не прекращается», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.Если льготный статус ребенка действителен, то есть, он еще не завершил свое обучение в общеобразовательной организации, карта будет действовать без ограничений.Напомним, что обучающиеся областных государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в государственных и частных организациях имеют право на льготный проезд - 25 или 50 поездок в месяц.Школьникам из многодетных семей предоставляется право на бесплатный проезд в течение всего периода, пока действуют подтверждающие льготу документы.Приобрести поездки можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.Кроме того, пополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ», в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф» или в пунктах «ПлатёжЦентр» Саратова и Энгельса.В Саратовской области с использованием льготной транспортной карты с начала 2023 года учащимися области совершено 3,1 млн поездок.