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124 молодых человека претендуют на получение премии имени П. А. Столыпина

Новости

Завершился прием заявок на областную молодежную премию имени П.А. Столыпина - высший знак отличия заслуг соискателя в различных сферах социально-экономической жизни области.

124 молодых человека претендуют на получение премии имени П. А. Столыпина

Молодые люди в возрасте до 35 лет подали заявки по 10 номинациям:
- за вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики
- за выдающиеся достижения в области науки
- за выдающиеся достижения в области образования
- за выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства
- за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта
- за вклад в развитие агропромышленного комплекса
- за вклад в развитие промышленного сектора
- за вклад в развитие практической медицины
- за достижения высоких служебных показателей
- за вклад в развитие добровольческого движения

На данный момент заявки находятся на рассмотрении межведомственной комиссии по вопросам молодежной политики. Имена победителей молодежной премии имени П.А. Столыпина станут известны в преддверии Дня молодежи. В торжественной обстановке губернатор области Роман Бусаргин наградит достойных лауреатов отличительным знаком, а также денежной премией в размере 30 00 рублей.

За 21 год истории молодежной премии имени П.А. Столыпина ею были отмечены 173 человека