124 молодых человека претендуют на получение премии имени П. А. Столыпина

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Молодые люди в возрасте до 35 лет подали заявки по 10 номинациям:- за вклад в развитие общественной жизни, реализацию молодежной политики- за выдающиеся достижения в области науки- за выдающиеся достижения в области образования- за выдающиеся достижения в области культуры, литературы и искусства- за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта- за вклад в развитие агропромышленного комплекса- за вклад в развитие промышленного сектора- за вклад в развитие практической медицины- за достижения высоких служебных показателей- за вклад в развитие добровольческого движенияНа данный момент заявки находятся на рассмотрении межведомственной комиссии по вопросам молодежной политики. Имена победителей молодежной премии имени П.А. Столыпина станут известны в преддверии Дня молодежи. В торжественной обстановке губернатор области Роман Бусаргин наградит достойных лауреатов отличительным знаком, а также денежной премией в размере 30 00 рублей.За 21 год истории молодежной премии имени П.А. Столыпина ею были отмечены 173 человека