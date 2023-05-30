В Саратове обсудили вопросы развития среднего профессионального образования

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Саратовская область в рамках федерального проекта «Профессионалитет» реализует приоритетные для региона направления «Машиностроение» и «Сельское хозяйство». В 2023 году по результатам конкурсного отбора в рамках проекта две профессиональные образовательные организации региона получили субсидии из федерального бюджета на создание образовательных кластеров по направлениям «Средства массовой информации и коммуникации» и «Образование».Состоялся открытый диалог о необходимости обновления не только материально-технической базы, но и содержания программ подготовки специалистов. Все изменения федеральных государственных образовательных стандартов сегодня направлены на то, чтобы образовательные организации могли оперативно реагировать на изменения в экономике.«На данном этапе развития экономики нашей страны среднее профессиональное образование является одним из приоритетных направлений развития. На сегодняшний день происходит постоянное обновление стандартов, обновление перечня дисциплин, образовательных программ», - подчеркнул Виктор Неумывакин.Еще один важный вопрос, поднятый на «круглом столе»: образование и обучение невозможно без воспитания. Эти процессы неразделимы.Заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования Саратовской области Михаил Орлов отметил: «С 1 сентября советники по воспитанию заработают во всех профессиональных образовательных организациях региона. Это очень важно. Ведь воспитание подрастающего поколения приобретает в текущих исторических реалиях для России стратегическое значение и становится гарантом национальной безопасности».Сейчас рассматривается возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, которые позволят готовить учителей школ-предметников с 1-9 классы на базе среднего профессионального образования. В настоящее время такая подготовка ведется только для начальной школы.«Мы будем гибко реагировать на все изменения в законодательстве об образовании. Уже сейчас Саратовский и Вольский педагогические колледжи, Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Ю.А. Гагарина, а также Межрегиональный многопрофильный колледж ежегодно готовят порядка 500 учителей со средним профессиональным образованием. Наши учреждения имеют все возможности для подготовки учителей-предметников с 5 по 9 классы. Это во многом позволит сократить кадровый дефицит в школах», - отметил Михаил Орлов.«Наша главная задача – это поддержка экономики страны. Разговор про систему СПО – это даже больше разговор про экономику, чем про все остальное. Мы должны дать кадры предприятиям», - подвел итоги заседания Виктор Неумывакин.