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В Саратове обсудили вопросы развития среднего профессионального образования

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В Саратове в ходе церемонии Эстафеты передачи флага Всероссийского конкурса «Мастер года» состоялся «круглый стол» по вопросам развития среднего профессионального образования, создания образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В мероприятии принял участие директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин.
В Саратове обсудили вопросы развития среднего профессионального образования

Саратовская область в рамках федерального проекта «Профессионалитет» реализует приоритетные для региона направления «Машиностроение» и «Сельское хозяйство». В 2023 году по результатам конкурсного отбора в рамках проекта две профессиональные образовательные организации региона получили субсидии из федерального бюджета на создание образовательных кластеров по направлениям «Средства массовой информации и коммуникации» и «Образование».

Состоялся открытый диалог о необходимости обновления не только материально-технической базы, но и содержания программ подготовки специалистов. Все изменения федеральных государственных образовательных стандартов сегодня направлены на то, чтобы образовательные организации могли оперативно реагировать на изменения в экономике.

«На данном этапе развития экономики нашей страны среднее профессиональное образование является одним из приоритетных направлений развития. На сегодняшний день происходит постоянное обновление стандартов, обновление перечня дисциплин, образовательных программ», - подчеркнул Виктор Неумывакин.

Еще один важный вопрос, поднятый на «круглом столе»: образование и обучение невозможно без воспитания. Эти процессы неразделимы.

Заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования Саратовской области Михаил Орлов отметил: «С 1 сентября советники по воспитанию заработают во всех профессиональных образовательных организациях региона. Это очень важно. Ведь воспитание подрастающего поколения приобретает в текущих исторических реалиях для России стратегическое значение и становится гарантом национальной безопасности».

Сейчас рассматривается возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, которые позволят готовить учителей школ-предметников с 1-9 классы на базе среднего профессионального образования. В настоящее время такая подготовка ведется только для начальной школы.

«Мы будем гибко реагировать на все изменения в законодательстве об образовании. Уже сейчас Саратовский и Вольский педагогические колледжи, Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Ю.А. Гагарина, а также Межрегиональный многопрофильный колледж ежегодно готовят порядка 500 учителей со средним профессиональным образованием. Наши учреждения имеют все возможности для подготовки учителей-предметников с 5 по 9 классы. Это во многом позволит сократить кадровый дефицит в школах», - отметил Михаил Орлов.

«Наша главная задача – это поддержка экономики страны. Разговор про систему СПО – это даже больше разговор про экономику, чем про все остальное. Мы должны дать кадры предприятиям», - подвел итоги заседания Виктор Неумывакин.