Социальные инициативы жителей Балаково поддержит концерн «Росэнергоатом»

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В номинации «Культура и творчество» победителями стали два проекта. Это фестиваль «Балаково зовет в гости», направленный на развитие внутреннего туризма и повышение туристической привлекательности города. Будет организован межрегиональный форум, участники которого презентуют свои территориальные особенности и проведут экспертизу туристического потенциала Балакова и района. Идея принадлежит Центру комплексного обслуживания детей и молодёжи «Молодёжная инициатива».Второй победитель в номинации - проект Балаковского ТЮЗа имени Е.А. Лебедева «Сохранение театральных традиций: гастрольная деятельность как диалог с наставником». Помимо творческого обмена между театрами атомградов состоятся мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. По замыслу авторов, проект охватит более 3000 участников – актеров-профессионалов, зрителей, любителей художественной самодеятельности.Поддержку концерна «Росэнергоатом» также получили проекты гимназии №2 «На шаг впереди с Росатомом» и средней школы №27 «Инженерно-техническая площадка КвАнТОМ». Они одержали победу по направлению «Информационно-просветительская и образовательная деятельность в области атомной энергии».На базе второй гимназии пройдет профильная летняя Атомшкола для старшеклассников, а в городском парке создадут открытую площадку для инженерно-технического творчества. Запланирован комплекс профориентационных мероприятий: мастер-классы по моделированию роботов, воркшопы и лабораторный практикум.Конкурс социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС» – один из эффективных инструментов социальных инвестиций. Концерн «Росэнергоатом» проводит его на протяжении 10 лет. За это время в Балакове реализовано 28 проектов на общую сумму 22 млн рублей.