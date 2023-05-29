Социальные инициативы жителей Балаково поддержит концерн «Росэнергоатом»
Балаково Саратовской области как атомный город вошел в число победителей открытого конкурса социально значимых проектов среди некоммерческих организаций Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Поддержку концерна «Росэнергоатом» получат четыре инициативы балаковцев на общую сумму 2,25 млн рублей. Проекты-победители направлены на развитие культуры и образования.
В номинации «Культура и творчество» победителями стали два проекта. Это фестиваль «Балаково зовет в гости», направленный на развитие внутреннего туризма и повышение туристической привлекательности города. Будет организован межрегиональный форум, участники которого презентуют свои территориальные особенности и проведут экспертизу туристического потенциала Балакова и района. Идея принадлежит Центру комплексного обслуживания детей и молодёжи «Молодёжная инициатива».
Второй победитель в номинации - проект Балаковского ТЮЗа имени Е.А. Лебедева «Сохранение театральных традиций: гастрольная деятельность как диалог с наставником». Помимо творческого обмена между театрами атомградов состоятся мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. По замыслу авторов, проект охватит более 3000 участников – актеров-профессионалов, зрителей, любителей художественной самодеятельности.
Поддержку концерна «Росэнергоатом» также получили проекты гимназии №2 «На шаг впереди с Росатомом» и средней школы №27 «Инженерно-техническая площадка КвАнТОМ». Они одержали победу по направлению «Информационно-просветительская и образовательная деятельность в области атомной энергии».
На базе второй гимназии пройдет профильная летняя Атомшкола для старшеклассников, а в городском парке создадут открытую площадку для инженерно-технического творчества. Запланирован комплекс профориентационных мероприятий: мастер-классы по моделированию роботов, воркшопы и лабораторный практикум.
Конкурс социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС» – один из эффективных инструментов социальных инвестиций. Концерн «Росэнергоатом» проводит его на протяжении 10 лет. За это время в Балакове реализовано 28 проектов на общую сумму 22 млн рублей.