Минсельхоз области субсидирует закладку садов

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Заявки и документы принимаются в отделе развития растениеводства регионального минсельхоза по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. №№ 508, 511 в будние дни с 10:00 до 13:00.Образец заявления и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте министерства сельского хозяйства области в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства» (https://www.minagro.saratov.gov.ru/subsidii/).