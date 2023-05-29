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Саратовцы могут бесплатно увидеть и услышать Азовское море
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Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовцы могут бесплатно увидеть и услышать Азовское море

Новости


Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на бесплатные экскурсии по новому федеральному выставочному проекту «Русский Азов».

Саратовцы могут бесплатно увидеть и услышать Азовское море

Экспозиция полностью мультимедийная и разделена на пять тематических блоков — появление на территории Приазовья древних кочевых племён; период Средневековья, в котором особое место отведено печально известной битве на Калке, 800-летие которой отмечается в этом году; история северной ветви «Великого шёлкового пути», проходившего по берегам Азова; формирование Донского и Кубанского казачества, а также Кальмиусской паланки Запорожской Сечи.

Большая часть экспозиции рассказывает об основании и развитии российских городов Приазовья, вкладе нашей страны в хозяйственное и культурное освоение этого края. На выставке также представлены отдельные оцифрованные предметы, важные в контексте истории Приазовья — фигурка быка из Мариупольского неолитического могильника, скифский золотой горит (футляр для лука и стрел) из Мелитопольского кургана, работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского, екатерининская Высочайшая грамота грекам-христианам, вышедшим из Крыма (1779), и исторические фотографии.

«Побывали на открытии выставки в «Ночь музеев». Мультимедийная экспозиция ошеломляет! Особенно понравились интерактивные викторины. Отличный формат, когда ты не просто слушатель экскурсовода, а становишься полноценным участником исторического путешествия! А шум волн при входе в экспозицию как будто отправляет посетителей на побережье Азовского моря», - рассказал один из посетителей музея.

Проект реализован Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» совместно с Российским историческим обществом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.