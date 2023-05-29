29 Мая 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:05 | 29 мая
В Саратове обсудили вопросы развития среднего профессионального образования
16:04 | 29 мая
124 молодых человека претендуют на получение премии имени П. А. Столыпина
15:03 | 29 мая
Социальные инициативы жителей Балаково поддержит концерн «Росэнергоатом»
14:00 | 29 мая
Саратовцы могут бесплатно увидеть и услышать Азовское море
13:10 | 29 мая
В Саратове открылся межрегиональный спортивно-культурный казачий этнофестиваль «Казачий Вар - Шермиции»
13:00 | 29 мая
Минсельхоз области субсидирует закладку садов
12:50 | 29 мая
В международном конкурсе «Лучший кровельщик» приняли участие 2543 профессионала
12:04 | 29 мая
Принято решение о комплексном освоении территории рядом с новой набережной
11:02 | 29 мая
Привжд организовала семейный праздник
10:30 | 29 мая
С начала года школьники воспользовались льготной транспортной картой 3,1 млн раз
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Привжд организовала семейный праздник

Новости

В центре социальных инициатив «Станция Добра» в Энгельсе состоялся семейный праздник «Шаг навстречу», приуроченный ко Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие взрослые и дети, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Всего – около 150 человек.
Привжд организовала семейный праздник

На семейном празднике присутствовали первый заместитель начальника ПривЖД Евгений Майоров, заместитель начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Брагина, председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал и другие почётные гости.

Привжд организовала семейный праздник

Дети могли развлечься в игровых локациях под присмотром опытных аниматоров, принять участие в серии творческих мастер-классов и познавательных экскурсий по уникальным объектам культурного наследия.

Привжд организовала семейный праздник

Специально для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития, была организована стратегическая сессия «Мы вместе». Её участники обменялись опытом и получили ценные советы по развитию и социальной адаптации детей и подростков.