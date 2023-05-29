Привжд организовала семейный праздник
В центре социальных инициатив «Станция Добра» в Энгельсе состоялся семейный праздник «Шаг навстречу», приуроченный ко Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие взрослые и дети, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Всего – около 150 человек.
На семейном празднике присутствовали первый заместитель начальника ПривЖД Евгений Майоров, заместитель начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Брагина, председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал и другие почётные гости.
Дети могли развлечься в игровых локациях под присмотром опытных аниматоров, принять участие в серии творческих мастер-классов и познавательных экскурсий по уникальным объектам культурного наследия.
Специально для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития, была организована стратегическая сессия «Мы вместе». Её участники обменялись опытом и получили ценные советы по развитию и социальной адаптации детей и подростков.