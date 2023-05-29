Привжд организовала семейный праздник

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На семейном празднике присутствовали первый заместитель начальника ПривЖД Евгений Майоров, заместитель начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Брагина, председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал и другие почётные гости.Дети могли развлечься в игровых локациях под присмотром опытных аниматоров, принять участие в серии творческих мастер-классов и познавательных экскурсий по уникальным объектам культурного наследия.Специально для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития, была организована стратегическая сессия «Мы вместе». Её участники обменялись опытом и получили ценные советы по развитию и социальной адаптации детей и подростков.