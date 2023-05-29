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Принято решение о комплексном освоении территории рядом с новой набережной

Новости


Губернатор Роман Бусаргин провёл совещание по развитию территории, прилегающей к новой набережной. Напомним, ранее этот вопрос обсуждался во время визита в регион спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-премьера Марата Хуснуллина.
Принято решение о комплексном освоении территории рядом с новой набережной

Оптимальным было признано использование механизма комплексного развития территории. По такому пути пошли в других регионах, где создали развитую рекреационную инфраструктуру вдоль набережной.

По поручению губернатора была проанализирована территория между набережной и улицами Чернышевского, Вольской, Большая Садовой. Здесь на площади 95 га – 326 земельных участков. Там находятся как многоквартирные дома, так и промышленные зоны, болшинство из которых уже не используется.

«Эта территория должна стать новым деловым, культурным, рекреационным центром Саратова. Конечно, мы не планируем расселять уже построенные многоэтажные дома. Но считаю, что новостроек там быть не должно, учитывая и без того чрезмерную нагрузку на социальные объекты в этом районе. Вместе этого там можно построить, например, гостиничный комплекс, в котором очень нуждается город», - отметил губернатор.

Глава региона дал следующие поручения:

-Включить в проект будущей планировки земельные участки вдоль Волги между Бабушкиным взвозом, улицами Чернышевского и Вольской.

-В течение месяца – обсудить с жителями города концепцию развития всей территории. Необходимо определить, какие объекты там можно разместить – например, гостиницу, концертный зал, места для отдыха, общепит. При этом новые объекты не должны излишне нагружать транспортную сеть города.

-После выработки общей концепции – в течение трёх месяцев подготовить проект планировки территории.

-В октябре планируется принять правовой акт о комплексном освоении территории рядом с новой набережной. Параллельно с этим – совместно с министерством инвестиционной политики области начать работу по подбору инвесторов для строительства объектов.