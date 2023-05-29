В музее «Россия – Моя история» открылась выставка «Донбасс-2022»

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Снимки сделаны в Донецке, Мариуполе, Волновахе, Лисичанске, Луганске и других городах. На фотографиях – взрослые и дети, которым пришлось пережить страшные события. Их эмоции. Разрушенные неонацистами здания, пробитые пулями лобовые стекла автомобилей местных жителей, первая гуманитарная помощь от наших бойцов. Всё это – правда, которую удалось запечатлеть Владимиру Аносову.Фотоработы уже увидели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Оренбурга, Саранска и Ульяновска. В Саратове выставка открыта до 30 июня. Вход бесплатный.