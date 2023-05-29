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В Саратове стартовал Чемпионат России по пляжному футболу

Новости / Спорт
28 мая первый этап турнира завершился матчем команд Саратова и московского «Спартака».
В Саратове стартовал Чемпионат России по пляжному футболу


Игра получилась жаркой и очень зрелищной. После первых двух периодов Саратов уверенно вел со счетом 5:2. Но после второго перерыва спартаковцы смогли сравнять счет, тем самым довели игру до серии пенальти. По итогам пенальти москвичи выиграли с минимальным отрывом.

В Саратове стартовал Чемпионат России по пляжному футболу

В Саратове стартовал Чемпионат России по пляжному футболу

Трибуны, вмещающие 1200 человек, были переполнены, многие болельщики не смогли попасть на стадион.
29, 30 и 31 мая запланированы матчи детских команд.
Второй этап Чемпионата России по пляжному футболу пройдёт на Театральной площади Саратова со 2 по 4 июня .