В Саратове стартовал Чемпионат России по пляжному футболу

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Игра получилась жаркой и очень зрелищной. После первых двух периодов Саратов уверенно вел со счетом 5:2. Но после второго перерыва спартаковцы смогли сравнять счет, тем самым довели игру до серии пенальти. По итогам пенальти москвичи выиграли с минимальным отрывом.Трибуны, вмещающие 1200 человек, были переполнены, многие болельщики не смогли попасть на стадион.29, 30 и 31 мая запланированы матчи детских команд.Второй этап Чемпионата России по пляжному футболу пройдёт на Театральной площади Саратова со 2 по 4 июня .