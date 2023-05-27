Саратовская область приняла флаг Всероссийского конкурса «Мастер Года»

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Президентом России Владимиром Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В связи с этим особое внимание уделяется роли наставников и их влиянию на развитие образования и воспитания, обеспечение экономики востребованными кадрами.Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, расширение творческих связей, обмен новыми идеями и достижениями. Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения и при поддержке Общероссийского профсоюза образования.Эстафета передачи флага, как важная часть конкурса, призвана объединить все федеральные округа России, создавая единую связь между участниками из разных регионов. Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин вручил флаг Приволжскому федеральному округу.В торжественной церемонии участвовали 80 почетных гостей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.В Саратовском региональном этапе конкурса в этом году приняли участие 36 педагогов из учреждений СПО. Они прошли конкурсное мероприятие «Я – мастер», в котором рассказали о методике подготовки студентов и воспитательной работы. Также педагоги провели «Мастер-классы» в группах, специально подобранных рабочей комиссией.Победителем регионального этапа стал Виталий Павлов – преподаватель специальных дисциплин Саратовского колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса. Победитель представит регион на Всероссийском этапе конкурса в Туле.Деловая программа торжественного мероприятия в Саратове включала выставку студенческих проектов СПО области, победивших в федеральных конкурсах молодежных проектов. На круглом столе обсудили вопросы создания образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».«Участие в конкурсе «Мастер года» станет важным шагом для карьеры и профессионального развития педагогов. Конкурс предоставляет уникальные возможности для признания и самосовершенствования. Организуя и поддерживая конкурс, мы создаем новое поколение ярких лидеров, готовых брать на себя ответственность за развитие и будущее своего региона и всей страны», — отметил Виктор Неумывакин.«Сегодня ПФО принимает Эстафету флага Всероссийского конкурса «Мастер года». Принимая этот флаг, мы демонстрируем профессионализм мастеров и педагогов области. Конкурс «Мастер года» — это не только соревнование профессионалов, но и площадка для объединения и обмена опытом между лучшими преподавателями и мастерами из всех регионов России. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие — это важный шаг в развитии нашего региона, который даст новый импульс развитию инженерно-технических направлений дополнительного образования еще со школьной скамьи. Ведь, именно здесь формируется технологическая база нашего будущего и конкурентоспособность и области и России. Мастерство — это не только профессия, но высший уровень профессионального развития личности, основанный на личном опыте, наблюдательности, высоких способностях к созиданию. Именно эти возможности дает участникам Всероссийский конкурс «Мастер года», — отметил Михаил Орлов, заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр образования Саратовской области.