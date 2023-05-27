Два виртуальных концертных зала открылись в Саратовской области в мае

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Благодаря участию региона в федеральном проекте «Цифровая культура» нацпроекта Президента Владимира Путина «Культура», в мае текущего года состоялось торжественное открытие виртуальных концертных залов в Калининске и Марксе. Оба ВКЗ были созданы на базе детских школ искусств. ВКЗ в Калининске рассчитан на 90 зрителей, В Марксе - на 100 мест. Здесь будут проходить трансляции концертов российских и мировых площадок и в режиме онлайн, и в записи. Эффект присутствия на концертах достигается благодаря современному видеооборудованию, позволяющему бесперебойно принимать и транслировать изображение, и специальной акустической системе с объёмным звуком.Первый сезон в залах открылся показом фрагментов концертов из концертного зала имени П. И. Чайковского Московской государственной филармонии, посвященных 150–летию Сергея Васильевича Рахманинова.- В нашей музыкальной школе очень уютный зал, с новыми креслами, которые мы приобрели в этом году, - отметила директор ДШИ. Г.Маркса Светлана Жукова. - По нацпроекту «Культура» мы получили новое современное оборудование. Уверена, что новый виртуальный концертный зал жители Маркса оценят – у них сегодня появилась возможность посещать концерты, которые проходят на самых известных площадках. Мы будем расширять зрительскую аудиторию – это будут концерты не только для взрослых, но и для детей, мероприятия будут интересны учащимся ДШИ и педагогам.- Благодаря нацпроекту «Культура» появилась уникальная возможность, не выезжая за пределы родного города, побывать на лучших концертах, насладиться музыкой величайших исполнителей и стать виртуальными участниками крупнейших музыкальных событий страны, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В настоящее время в регионе, в рамках подпрограммы «Цифровая культура», осуществляют деятельность 13 виртуальных концертных залов. Это более 1500 зрительских мест в залах учреждений культуры, которые дважды в месяц приглашают бесплатно побывать на концерте классической музыки и прикоснуться к прекрасному. В ближайшей перспективе проектом «Цифровая культура» планируется охватить все 18 городов нашего региона.