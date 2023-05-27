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Производство Саратовской области растет на высоких технологиях

Новости


Индекс промышленного производства в Саратовской области по итогам апреля 2023 года составил 110,4% к аналогичному периоду прошлого года. Главный фактор роста - высокотехнологичные обрабатывающие производства: 113,9% в сравнении с апрелем-2022.
Производство Саратовской области растет на высоких технологиях

Хорошая динамика по электрооборудованию: +52,4%. Отгрузку увеличили, в частности, саратовские заводы-производители электрических аккумуляторов и батарей, зарядных устройств.

На 48,9% выросло производство транспортных средств и оборудования, в первую очередь, железнодорожной техники, изготавливаемой на площадках в Энгельсском районе.

Выпуск мебели по итогам месяца увеличился на 72,4%. Здесь лидируют мебельные фабрики Саратова.

Существенный положительный вклад в динамику обрабатывающих производств внесла металлургия (+32,7%). Напомним, новые экспортные направления сбыта продукции металлопроката были определены в рамках промышленной выставки «Иннопром» в Узбекистане.

Также балаковские производители вместе с предприятиями из Калининска обеспечили рост выпуска резиновых и пластмассовых изделий (+18,8%), продолжив серийные поставки для автопрома, пищевой, нефтегазовой и других отраслей.

Уверенно себя чувствуют производители одежды, фармацевтики, электроники и оптики, текстиля, химических веществ и химпродуктов.

«Региональный индекс промпроизводства растет на протяжении последних месяцев, компенсируя снижение прошлого года, обусловившее низкую базу. По итогам 4 месяцев ИПП составил 103,5%, а по обрабатывающим производствам 106,9% к аналогичному периоду 2022 года. Важно, что предприятия, несмотря на все трудности, не прекратили инвестиционные проекты и программы развития. Со своей стороны, минпромэнерго ведет работу по привлечению в регион средств поддержки в рамках государственных и федеральных целевых программ и выстраиванию новых партнерских связей между предприятиями», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.