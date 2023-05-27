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Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин передал беспилотники военнослужащим в зоне СВО

Новости

Основатель медиахолдинга «Ветеранские вести», ветеран боевых действий, депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин принял участие в организации гуманитарной акции в зоне проведения специальной военной операции.

Во время визита на передовую, непосредственно на линии боевого соприкосновения, подразделениям Минобороны России и Росгвардии были переданы современные высокотехнологичные беспилотные летательные аппараты, а также другие специальные средства.

Также бойцам на передовой в рамках акции «Дети - фронту» были вручены письма и рисунки школьников Московской и Саратовской областей, а также передан большой тираж газеты «Ветеранские вести», посвященный Дню Победы.

Вячеслав Калинин отметил, что часть современных дронов была передана воинам из Саратовской области. Он выразил уверенность, что такая поддержка внесет свой вклад в общую победу и поможет сохранить жизни солдат.