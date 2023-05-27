27 Мая 2023 СУББОТА
Новости
00:20 | 27 мая
Земля и хризотил: ученые нашли асбест на километровой глубине под океаном
00:18 | 27 мая
Хилинг-проект «Грин Флоу» принял участие в дискуссионном клубе лидеров оздоровительного туризма
18:00 | 26 мая
Саратовцев приглашают принять участие в фестивале «Русское поле»
17:28 | 26 мая
Саратовская область приняла флаг Всероссийского конкурса «Мастер Года»
17:10 | 26 мая
"Лебединое озеро" и "Евгений Онегин" в тренде у обладателей Пушкинской карты
16:40 | 26 мая
В Саратове обсудили вопросы обмеления трансграничных рек и борьбу с паводком
16:21 | 26 мая
Два виртуальных концертных зала открылись в Саратовской области в мае
15:37 | 26 мая
Производство Саратовской области растет на высоких технологиях
15:24 | 26 мая
Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин передал беспилотники военнослужащим в зоне СВО
15:10 | 26 мая
Студенты Саратовского медицинского колледжа вышли в финал Международной олимпиады
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Многодетной вдове вручили орден погибшего в СВО саратовского бойца

Новости

В Саратове передали орден Мужества вдове погибшего участника специальной военной операции Дмитрия Речмана.
Многодетной вдове вручили орден погибшего в СВО саратовского бойца

Награду получила Наталья Речман - руководитель сообщества «Жены героев. Саратовская область», многодетная мама, член региональной организации ветеранов «Боевое братство» и экспертного совета по делам ветеранов при областной думе.

Участники мероприятия выразили искреннюю благодарность за воспитание настоящего защитника Отечества, патриота своей Родины родителям погибшего бойца Марине Владимировне и Александру Лаврентьевичу Речман.

Дмитрий учился в школе № 54, по окончании которой участвовал в боевых действиях на территории Чечни, служил в МВД, работал инженером-геодезистом, строил спортивные объекты в Сочи. С началом специальной военной операции заключил контракт на участие в освободительной кампании в Донбассе. После первого ранения и легкой контузии вернулся на передовую. Погиб в ходе боевых действий 30 сентября 2022 года.

В ноябре на фасаде школы открыли мемориальную доску в память о Дмитрии Речмане.