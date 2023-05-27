Многодетной вдове вручили орден погибшего в СВО саратовского бойца

просмотров: 137

Награду получила Наталья Речман - руководитель сообщества «Жены героев. Саратовская область», многодетная мама, член региональной организации ветеранов «Боевое братство» и экспертного совета по делам ветеранов при областной думе.Участники мероприятия выразили искреннюю благодарность за воспитание настоящего защитника Отечества, патриота своей Родины родителям погибшего бойца Марине Владимировне и Александру Лаврентьевичу Речман.Дмитрий учился в школе № 54, по окончании которой участвовал в боевых действиях на территории Чечни, служил в МВД, работал инженером-геодезистом, строил спортивные объекты в Сочи. С началом специальной военной операции заключил контракт на участие в освободительной кампании в Донбассе. После первого ранения и легкой контузии вернулся на передовую. Погиб в ходе боевых действий 30 сентября 2022 года.В ноябре на фасаде школы открыли мемориальную доску в память о Дмитрии Речмане.