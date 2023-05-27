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Льготников призывают не выбирать деньги вместо лекарств

Новости

Региональное правительство выступило перед парламентом области с инициативой выделения дополнительного финансирования в размере 100 млн рублей на обеспечение лекарствами жителей. Предложение депутаты областной думы поддержали, соответствующие поправки внесли в региональный бюджет на этот год.
Льготников призывают не выбирать деньги вместо лекарств

В Саратовской области – 90 тысяч жителей, болеющих сахарным диабетом. Все они обеспечиваются лекарственными препаратами, в том числе оригинальными.

«К сожалению, большой процент людей отказались от социального пакета, по которому они могли получать препараты за счет федерального центра, – и выбрали денежную компенсацию. Но при этом эти пациенты имеют право на получение лекарств за счет областного бюджета. Хорошо, что региону при содействии губернатора Романа Бусаргина удалось найти и выделить эти средства, хотя нужно понимать, что это дополнительная нагрузка на бюджет и непредвиденные расходы», – говорит главный врач Саратовской городской поликлиники № 20 Дмитрий Кедров.

– Хотел бы обратиться к льготополучателям и предостеречь их, что не нужно отказываться от соцпакета в пользу денег. Те средства, которые вы получите, никогда не смогут заменить объем предоставляемых государством лекарств в случае вашей потребности. Сохраняя соцпакет, человек не только обеспечивает себя необходимым лекарственными препаратами в полном объеме, но и дает возможность власти направлять дополнительные средства на другие цели здравоохранения, – подчеркнул представитель сферы здравоохранения.