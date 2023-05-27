Саратовцев приглашают принять участие в фестивале «Русское поле»

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В 2023 году в программе фестиваля запланированы как познавательные, так и культурно-развлекательные мероприятия.К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы, мастера, региональные туроператоры, представители ресторанного бизнеса, фермерских хозяйств, СМИ.Жюри оценит участников конкурсных программ и определит лучшие хоровой, хореографический, вокально-хореографический коллективы, туристический маршрут, региональную коллекцию одежды, шеф-повара, народного мастера, товаропроизводителя.Заявки на участие в фестивале по номинациям, заполненные в формате WORD (формы заявки размещены на сайте: http://polerusskoe.ru/zayavki ), с приложением необходимой информации об участниках необходимо присылать до 1 июня 2023 года на адрес электронной почты Оргкомитета фестиваля: org@polerusskoe.ru.Контактный телефон Оргкомитета фестиваля: +7 (495) 615-05-80,