Саратовцев приглашают принять участие в фестивале «Русское поле»
19 – 20 августа 2023 года на территории Московского государственного музея-заповедника «Коломенское» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы состоится XII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Девиз фестиваля – «Традиции и ценности – достоинство России».
В 2023 году в программе фестиваля запланированы как познавательные, так и культурно-развлекательные мероприятия.
К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы, мастера, региональные туроператоры, представители ресторанного бизнеса, фермерских хозяйств, СМИ.
Жюри оценит участников конкурсных программ и определит лучшие хоровой, хореографический, вокально-хореографический коллективы, туристический маршрут, региональную коллекцию одежды, шеф-повара, народного мастера, товаропроизводителя.
Заявки на участие в фестивале по номинациям, заполненные в формате WORD (формы заявки размещены на сайте: http://polerusskoe.ru/zayavki ), с приложением необходимой информации об участниках необходимо присылать до 1 июня 2023 года на адрес электронной почты Оргкомитета фестиваля: org@polerusskoe.ru.
Контактный телефон Оргкомитета фестиваля: +7 (495) 615-05-80,