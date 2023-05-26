26 Мая 2023 ПЯТНИЦА
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Более полумиллиона рублей обладатели Пушкинской карты потратили на мероприятия Собиновского фестиваля

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С 19 мая по 3 июня на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета проходит XXXVI Собиновский музыкальный фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова.

Более полумиллиона рублей обладатели Пушкинской карты потратили на мероприятия Собиновского фестиваля

- В рамках музыкального форума состоится 13 мероприятий, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - На все дни доступна покупка билетов по программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». На данный момент общая сумма средств, потраченных обладателями карты на спектакли Собиновского фестиваля, превысила полмиллиона рублей.

Самыми популярными фестивальными мероприятиями для обладателей «Пушкинской карты» являются балет «Лебединое озеро» и опера «Евгений Онегин» П.Чайковского, вечер одноактных балетов («Паганини» и «Симфонические танцы»), а также II тур традиционного Конкурса конкурсов вокалистов.

Напомним, что завершится XXXVI Собиновский фестиваль большим Гала-концертом с участием лауреатов Конкурса и ведущих солистов оперной труппы театра.