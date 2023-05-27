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В Саратове обсудили вопросы обмеления трансграничных рек и борьбу с паводком

Новости
В Саратове прошло Заседание бассейнового совета Уральского бассейнового округа. Мероприятие проводило Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы).
В Саратове обсудили вопросы обмеления трансграничных рек и борьбу с паводком

«Саратовская область, благодаря новому руководителю региона набрала такой хороший темп, почему и было принято решение провести заседание именно в Саратове. И экологические проблемы здесь решаются быстро, динамично и мне хотелось бы, чтобы коллеги из других регионов посмотрели на этот опыт. И потом Бассейновый совет еще никогда не проводился в Саратове. Думаю, коллеги довольны таким выбором», - отметил Председатель бассейнового совета, руководитель Нижне-Волжского БВУ Николай Пономарев.

Заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский отметил, что «для Саратовского Заволжья водные ресурсы являются неоценимым природным богатством и требуют особого бережного отношения».

Министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин рассказал о реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Экология».

«В текущем году мы приступили к расчистке нижнего водохранилища на реке Большой Узень у села Милорадовка Краснопартизанского района. Срок реализации мероприятия до 2025 года. Протяженность участка расчистки 1,4 км. Подрядчик определен и уже приступил к работам: подготовлена карта под складирование иловых отложений, произведена срезка древесно-кустарниковой растительности, осуществлен спуск водохранилища», - уточнил министр.

На совете собравшиеся обсудили вопросы обмеления трансграничных рек. Решено проводить мероприятия, направленные на предотвращение паводков, планируется усилить работу с населением по экологической грамотности.

Особо отличившимся специалистам вручили грамоты и книги, в том числе наградили и министра природных ресурсов и экологии области Константина Доронина.
Следующее заседание Бассейного совета проведут в октябре в Республике Башкортостан.