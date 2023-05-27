Студенты Саратовского медицинского колледжа вышли в финал Международной олимпиады

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В финале примут участие 400 студентов и выпускников 150 вузов и колледжей России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах из более, чем 23 000 участников олимпиады.В этом году финал состоится в очно-дистанционном формате – итоговые испытания по некоторым конкурсам будут проходить дистанционно. Финалисты будут соревноваться за первенство в конкурсах по таким актуальным направлениям как робототехника, веб-дизайн, 3D-моделирование, программирование, разработка мобильных приложений и других.От Саратовского базового медицинского колледжа в финале примут участие студенты София Каневская и Сергей Липчанский. Они представят работу «Велоспидометр с пульсоксиметром» в конкурсе Роббофабрика – номинация «Решение». Данный конкурс пройдет в дистанционном формате.Все конкурсы сопровождают эксперты ведущих ИТ-компаний и организаций России.«Проект, в котором участвуют наши студенты, создает условия для взаимодействия молодых кадров напрямую с представителями профессионального сообщества, способствует профессиональному развитию студентов в актуальных и востребованных для медицинской сферы областях. Именно такие задачи стоят сейчас, в том числе и в медицине – внедрение цифровых технологий и платформенных решений. Участники от Саратовской области уже выдержали серьезное испытание, и вышли в финал, который состоится 29 мая. Давайте пожелаем им удачи!», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.Организатором соревнований является АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Олимпиада проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.