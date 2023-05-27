В День предпринимательства проходит социальная акция #МСПспасибо

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«Мы предлагаем всем желающим выразить свою признательность предпринимателям, которые делают нашу повседневную жизнь более комфортной. Мы настолько к ним привыкли, что часто даже не замечаем их, хотя контактируем постоянно. Чашка кофе в кафе — каждый день, продуктовый магазин — трижды в неделю, постричься в парикмахерской — два раза в месяц, автосервис — по мере необходимости. А еще есть булочная у дома, металлоремонт в соседнем доме и т.д. — все это малый и средний бизнес, которому сегодня мы можем сказать заслуженное #МСПспасибо, просто поставив этот хэштег в своих соцсетях», — отметил в своем Телеграм-канале генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Сейчас, напомнил он, в малом и среднем предпринимательстве задействован практически каждый третий работающий житель нашей страны. Свыше 99% коммерческих компаний принадлежит малому и среднему бизнесу, 9 из 10 заведений общепита создается субъектами МСП, так же, как и три из четырех компаний в сфере технологических инноваций.«Чтобы каждый мог понять, насколько большое место в его жизни занимает малый и средний бизнес, на МСП.РФ размещен тест «Как много в вашей жизни МСП?» (https://clck.ru/34W5yP). Результаты его прохождения помогут каждому осознать, насколько велика роль малого и среднего бизнеса для каждого из нас. И там же каждый может поблагодарить предпринимателей за их работу», — добавил Александр Исаевич.