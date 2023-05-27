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В парке отдыха «Хвалынь» ускорили мобильный интернет

Новости

Мобильный интернет стал в три раза быстрее в парке отдыха «Хвалынь». Для этого оператор сотовой связи «МегаФон» установил базовую станцию LTE у подножия основного склона. Теперь гостям и сотрудникам на всей территории курорта доступна передача данных на скорости до 100 Мбит/с.
В парке отдыха «Хвалынь» ускорили мобильный интернет


Хвалынские меловые горы, чистый воздух и уникальная природа ежегодно притягивают тысячи туристов из разных регионов России. Это место, где проводят мероприятия федерального масштаба, такие как спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» и яркий фестиваль «Летний снег».

«Наличие мобильной инфраструктуры — один из ключевых факторов для привлечения гостей в заповедные места нашей области. Туристам важно оставаться на связи независимо от того, где они находятся. В парке «Хвалынь» оператор установил базовую станция накануне важного события в туристической жизни не только губернии, но и всего Приволжья — юбилейной десятой «Туриады» — основной площадки для развития спортивного туризма округа», — отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

«Новая инфраструктура позволяет общаться в видеоформате, смотреть фильмы и пользоваться путеводителем по парку. Также гостям теперь доступен сервис VoLTE (Voice over LTE) с чистым звуком и возможностью одновременного общения по телефону и выхода в онлайн», — рассказал директор МегаФона в Саратовской области Андрей Башкевич.

Аналитики оператора изучили обезличенную информацию с базовых станций, расположенных поблизости, и выяснили, что с начала 2023 года на курорте побывали путешественники из 69 субъектов страны. Чаще можно было встретить приезжих из Самарской области, Татарстана, Москвы, Ростовского региона и Краснодарского края.