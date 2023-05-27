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Руководители министерств проверили готовность перевозчика к работе на маршруте № 19

Новости
Глава минтранса Алексей Петаев​ вместе с замминистра труда и соцзащиты Ольгой Морозовой,​ а также​ представителями администрации Саратова и СМИ проверили работу автобусного маршрута № 19 «1-й Просяной проезд – Мирный переулок».

Руководители министерств проверили готовность перевозчика к работе на маршруте № 19

«Основная задача мероприятия – проверить готовность перевозчика и работу автобусного маршрута № 19. Этот дублирующий маршрут заменит трамвайный маршрут № 9 на время реконструкции трамвайной линии», - сообщил Алексей Петаев.

​И.о. председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта Игорь Поздникин рассказал об увеличении выпуска на 35 единиц и на других автобусных маршрутах, среди которых №№ 110, 55, 55а, 3, 58, 18д, 23, 58. Глава комитета отметил, что во время тренировочных рейсов наполняемость автобусов по дублирующему маршруту составляла порядка 50%.

​Также во время рейда была проведена проверка работы льготной транспортной карты на автобусном маршруте №19. Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова, терминалы для приема льготных транспортных карт установлены на всех транспортных средствах. Льготным проездом можно пользоваться уже с сегодняшнего дня.

Напоминаем жителям Саратова, что на автобусном маршруте № 19 будет работать 5 автобусов большой вместимости. Интервал​ движения автобусов будет составлять 15-17 минут.

По вопросам реконструкции трамвайной линии и работе транспорта в этот период саратовцы могут обратиться на «горячие линии»:

​«Скоростной трамвай» (t.me/tramvai64) тел: + 7 937-25-10-797 (с 9:00 до 18:00)

- МКУ «Транспортное управление»​ тел: 28-69-48 (круглосуточно)


-​ МУПП «СГЭТ» тел: 52-41-38 (круглосуточно)