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В Саратове отметили День памяти саратовских юнг ВМФ

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Сегодня в Парке Липки у памятника «Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг северного флота 1942–1944 годов» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти саратовских юнг Военно-Морского Флота.
В Саратове отметили День памяти саратовских юнг ВМФ

Организаторами мероприятия выступили Региональная общественная организация ветеранов флота «Союз военных моряков Саратовской области», «Первый морской класс юнг» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области, администрации муниципального образования «Город Саратов». В митинге приняли участие руководители ветеранских, военно-патриотических организаций, волонтеры и активисты молодежных объединений области, учащиеся морских классов региона.

Первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов отметил важность сохранения исторической памяти о героических подвигах молодых парней и защитников Отчества, которые ценою своей жизни выстояли и победили фашистских захватчиков: «300 саратовских ребят, несмотря на свой юный возраст, наравне с взрослыми встали на защиту своей Родины, и показали всему миру, каким стойким и мужественным может быть детский характер в борьбе за свободу и независимость страны».

В завершение мероприятия участники почтили память Соловецких юнг минутой молчания и возложили цветы к памятнику саратовским юнгам Соловецкой школы юнг.

Напомним, для сохранения исторической памяти в 2022 году в областной закон была внесена новая памятная дата - «День памяти юнг Военно-морского флота - 25 мая». 25 мая 1942 года народный комиссар Военно-морского флота адмирал Николай Герасимович Кузнецов подписал приказ №108 о создании школы юнг Военно-морского флота на Соловецких островах. В Саратов по окончании Великой Отечественной войны из 300 юнг-саратовцев Северного флота вернулись только 137 человек, большая часть воспитанников погибла в боях.