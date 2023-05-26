Продолжается прием заявок на соискание просветительской награды Знание.Премия — 2023

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Заявки принимаются до 5 июня 2023 года на официальном сайте (https://premiya.znanierussia.ru/). Принять участие могут все желающие. Номинировать можно не только себя, но и интересные проекты, а также людей, внесших значительный вклад в просвещение в 2022–2023 годах.Знание.Премия — главная просветительская награда страны, учрежденная в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году награды будут вручены в третий раз.На пресс-конференции, приуроченной к старту приема заявок на участие в премии 2023 года, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о том, как изменится просветительская награда в этом году.«Общественный запрос на просвещение сегодня огромен. Просветительская деятельность становится новой формой социальной ответственности для каждого образованного человека. Наверное, поэтому за два года "перезагрузки" число просветителей Общества «Знание» превысило 10 тысяч человек, и это в том числе заслуга премии. Премия – это инструмент для поиска талантов, и мы хотим последовательно расширять этот пул, поддерживать не только лауреатов, но и номинантов, и соискателей. Мы хотим, чтобы в 2023 году премия стала настоящим рупором для всех талантливых людей, кто ведет просветительскую деятельность в России. Поэтому призываю всех лекторов и просветителей подавать заявки, заявить о себе и своих проектах!», — отметил Максим Древаль.В 2023 году соискатели могут подать заявку в 13 тематических номинациях — в них будут определены лучшие просветители и просветительские проекты. Среди новых номинаций 2023 года — «За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения"» и «За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"». Номинация «За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес"» была расширена и теперь также включает в себя сферу права.Сразу четыре номинации приурочены к проходящему в России Году педагога и наставника: «Наставник года», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования», «За просветительскую деятельность в школе».Чтобы стать лауреатом Знание.Премия — 2023, номинантам традиционно предстоит пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также признание общественности в народном онлайн-голосовании, которое пройдет на сайте Премии и в социальных сетях. Торжественная церемония вручения наград Знание.Премия состоится в конце 2023 года в Москве.