Юные блогеры представят туристские ролики в Уфе

просмотров: 51

В феврале 2023 года оргкомитет конкурса видеосюжетов Межрегионального проекта «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье» подвел итоги проекта. В перечень 100 лучших работ вошли 8 видеосюжетов авторов из Саратовской области. В центре внимания участников из нашего региона оказались художественный музей имени А.Н.Радищева, культурные достопримечательности Ершова, Хвалынска, села Оркино Петровского района, а также традиционная саратовская глиняная игрушка.1 июня в концертном зале «Башкортостан» состоится презентация итогов проекта «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье».Координатором регионального этапа конкурса выступил Саратовский областной методический киновидеоцентр, который отобрал для участия в конкурсе ПФО лучшие работы.По итогам заседания членов жюри отобранные 100 видеосюжетов стали путеводителем, картой для подростков, проживающих в Приволжье, и гостей из других уголков России. Презентация итогов проекта пройдет в концертном зале «Башкортостан», мероприятие будет транслироваться онлайн.Напомним, участники – юные блогеры от 7 до 18 лет – создали короткие видеоролики об уникальности, культурных особенностях, исторических местах и национальных традициях своего региона.