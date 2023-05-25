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В Саратове появится еще один современный пляж

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Набережная Космонавтов является визитной карточкой Саратова и местом притяжения туристов. Благодаря благоустройству объекта ежегодно она наполняется различными локациями для занятий спортом, активного отдыха, игр с детьми. Однако, расширение до настоящего момента было направлено в сторону Заводского района города.
В Саратове появится еще один современный пляж

Вчера на заседании областной думы депутаты поддержали предложение регионального правительства о выделении из областного бюджета средств в размере 366,9 млн рублей. Это первый транш на продление набережной вверх по течению и строительство пляжной зоны в Затоне. Инициатором реализации этого проекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Уверен, что благодаря колоссальной поддержке нашего земляка, Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина и контролю Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина у наших жителей в ближайшие годы появится замечательная территория, которая будет входить в один ансамбль с набережной. И мы еще с большим удовольствием будем активно проводить там время, играя в пляжный футбол и волейбол», – говорит заместитель председателя Общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам ЖКХ Петр Баранников.

Представитель общественности планируют принять активное участие в мониторинге хода работ на всех этапах реализации проекта. – Общественный контроль и учет мнения граждан при формировании и реализации проектов являются важной составляющей, – подчеркнул общественник.