В Саратове появится еще один современный пляж

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Вчера на заседании областной думы депутаты поддержали предложение регионального правительства о выделении из областного бюджета средств в размере 366,9 млн рублей. Это первый транш на продление набережной вверх по течению и строительство пляжной зоны в Затоне. Инициатором реализации этого проекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.«Уверен, что благодаря колоссальной поддержке нашего земляка, Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина и контролю Губернатора области Романа Викторовича Бусаргина у наших жителей в ближайшие годы появится замечательная территория, которая будет входить в один ансамбль с набережной. И мы еще с большим удовольствием будем активно проводить там время, играя в пляжный футбол и волейбол», – говорит заместитель председателя Общественного совета при Правительстве Саратовской области по вопросам ЖКХ Петр Баранников.Представитель общественности планируют принять активное участие в мониторинге хода работ на всех этапах реализации проекта. – Общественный контроль и учет мнения граждан при формировании и реализации проектов являются важной составляющей, – подчеркнул общественник.