26 Мая 2023 ПЯТНИЦА
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09:30 | 26 мая
Саратовским кадетам рассказали о подвигах пограничников
09:00 | 26 мая
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18:00 | 25 мая
В музее на станции "Покровск" провели экскурсию для школьников
18:00 | 25 мая
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17:05 | 25 мая
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16:03 | 25 мая
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15:00 | 25 мая
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14:01 | 25 мая
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13:03 | 25 мая
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В музее на станции "Покровск" провели экскурсию для школьников

Новости

На территории культурно-исторического комплекса «Станция Покровск» состоялась познавательная экскурсия для учащихся школы №9 города Энгельса.
В музее на станции "Покровск" провели экскурсию для школьников

Экскурсоводы рассказали ребятам об истории основания железнодорожной станции Покровск и основных этапах ее развития.
Гостям показали отреставрированное здание вокзала, перрон, водонапорную башню и другие
постройки, являющиеся региональными объектами культурного наследия.

В музее на станции "Покровск" провели экскурсию для школьников

В ходе мероприятия школьникам представили коллекцию уникальных исторических экспонатов, насчитывающую около 1 тыс. единиц. Все они отражают историю развития железнодорожного транспорта России.

В завершение мероприятия железнодорожники напомнили школьникам и преподавателям о правилах безопасного поведения на железной дороге и раздали тематические памятки.