В музее на станции "Покровск" провели экскурсию для школьников
На территории культурно-исторического комплекса «Станция Покровск» состоялась познавательная экскурсия для учащихся школы №9 города Энгельса.
Экскурсоводы рассказали ребятам об истории основания железнодорожной станции Покровск и основных этапах ее развития.
Гостям показали отреставрированное здание вокзала, перрон, водонапорную башню и другие
постройки, являющиеся региональными объектами культурного наследия.
В ходе мероприятия школьникам представили коллекцию уникальных исторических экспонатов, насчитывающую около 1 тыс. единиц. Все они отражают историю развития железнодорожного транспорта России.
В завершение мероприятия железнодорожники напомнили школьникам и преподавателям о правилах безопасного поведения на железной дороге и раздали тематические памятки.