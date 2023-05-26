В музее на станции "Покровск" провели экскурсию для школьников

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Экскурсоводы рассказали ребятам об истории основания железнодорожной станции Покровск и основных этапах ее развития.Гостям показали отреставрированное здание вокзала, перрон, водонапорную башню и другиепостройки, являющиеся региональными объектами культурного наследия.В ходе мероприятия школьникам представили коллекцию уникальных исторических экспонатов, насчитывающую около 1 тыс. единиц. Все они отражают историю развития железнодорожного транспорта России.В завершение мероприятия железнодорожники напомнили школьникам и преподавателям о правилах безопасного поведения на железной дороге и раздали тематические памятки.