В Саратовской области ввели выплаты для молодых работников заводов
В Саратовской области молодых работников заводов поддержат выплатами. Поможет в этом новый закон о государственной поддержке кадрового потенциала промышленного комплекса, принятый Саратовской областной думой.
Закон предусматривает единовременные денежные выплаты для выпускников высших и профессиональных образовательных организаций, получивших определенные специальности и устроившихся по ним на завод. 350 тысяч рублей - инженерам - конструкторам, технологам и программистам. 200 тысяч рублей – токарям и фрезеровщикам. Такие специальности выбраны с учетом приоритетной потребности саратовских предприятий.
Претендовать на выплату смогут специалисты в возрасте до 35 лет, устроившиеся на завод в течение 9 месяцев со дня получения диплома либо уже числящиеся там на момент выпуска. Получатель обязан будет проработать на заводе не менее трех лет.