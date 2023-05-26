В Саратовской области ввели выплаты для молодых работников заводов

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Закон предусматривает единовременные денежные выплаты для выпускников высших и профессиональных образовательных организаций, получивших определенные специальности и устроившихся по ним на завод. 350 тысяч рублей - инженерам - конструкторам, технологам и программистам. 200 тысяч рублей – токарям и фрезеровщикам. Такие специальности выбраны с учетом приоритетной потребности саратовских предприятий.Претендовать на выплату смогут специалисты в возрасте до 35 лет, устроившиеся на завод в течение 9 месяцев со дня получения диплома либо уже числящиеся там на момент выпуска. Получатель обязан будет проработать на заводе не менее трех лет.