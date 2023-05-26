По территории области пройдет международный ралли-марафон «Шелковый путь»

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Ралли-рейд «Шёлковый путь» - это автомобильная гонка, проходящая по бездорожью и дорогам общего пользования. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.В рамках подготовки к проведению ралли-марафона состоялось рабочее совещание с участием министра молодёжной политики и спорта области Олега Дубовенко и министра по делам территориальных образований Сергея Зюзина.Главной задачей организаторов является безопасное прохождение участниками маршрута на территории региона.В эти дни проходит генеральная проверка маршрута ралли с участием правоохранительных органов и глав муниципальных районов. На контрольных точках проходят совещания, определяются места для зрителей. Посещение мероприятия для желающих будет свободным.️В этом году «Шелковый путь» пройдет по 14 субъектам Российской Федерации с торжественным стартом в Казани и финишем в Москве.12 июля участники проедут через Ивантеевский Пугачевский, Краснопартизанский, Балаковский, Ершовский, Федоровский муниципальные районы области.13 июля участники проедут через Гагаринский район муниципального образования «Город Саратов» и Красноармейский район.