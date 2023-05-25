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Саратовская область - в числе самых активных субъектов страны

Новости
Область заняла 5 место среди регионов России по количеству представленных идей на форум «Сильные идеи для нового времени».
Саратовская область - в числе самых активных субъектов страны

Область заняла 5 место среди регионов России по количеству представленных идей на форум «Сильные идеи для нового времени»

Сбор предложений закончился 21 мая. На платформе форума от Саратовской области размещено 873 идеи. С этим показателем регион стал пятым в числе самых активных субъектов.

Всего размещено порядка 24 тыс. решений. В прошлом году было размещено 19,5 тыс. проектов.

«Сильные идеи для нового времени» — ежегодный форум, направленный на выявление и поддержку реализации общественно-значимых инициатив российских граждан, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Участие в мероприятии могли принять организации, сообщества, индивидуальные участники.

Количество идей, предоставленных Саратовской областью по направлениям:
1. Национальная кадровая инициатива – 60.
2. Национальная социальная инициатива – 342.
3. Национальная технологическая инициатива – 143.
4. Национальная экологическая инициатива – 125.
5. Предпринимательство – 100.
6. Цифровые сервисы – 103.

«Сбор идей показал, что наш регион полон инициатив и перспективных идей. Важно, что мы улучшили свой результат. В прошлом году было подано более 700 идей от региона. Сегодня мы организовали активную работу: активно информировали жителей о форуме, его преимуществах и возможностях, собирались с коллегами в рамках Клуба стратегических инициатив, обсуждали предложенные идеи. Всё это в совокупности принесло положительные результаты», - отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.