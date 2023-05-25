Преподаватель из Саратова - среди финалистов лучших лекторов страны

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Лучшими из лучших стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города в 36 регионах нашей страны. Награды победителям вручили первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.Третий сезон конкурса «Лига Лекторов» стал рекордным по количеству участников: было подано 9 174 заявки из 1 096 городов и поселков по всей стране. Победители третьего сезона «Лиги Лекторов» получили звание лектора Общества «Знание» и возможность выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны.Преподаватель из СГЮА Татьяна Волкова представила Саратовскую область на конкурсе «Лига Лекторов» во второй раз. В этом году выступила еще и в качестве наставника.«Два года участия в мега интересном масштабном конкурсе страны, два раза дошла до финала и третий сезон Лиги Лекторов Российского общества «Знание» стал особенным стартом. Это особые чувства и эмоции, это непередаваемые ощущения радости, счастья и душевного тепла! Благодарю Саратовскую область и родную СГЮА – это места особенной силы! Благодарю своих учителей, наставников, родных, учеников и друзей, кто верил в меня, болел на каждом этапе, голосовал и поддерживал. Особенно отрадно, что в Год педагога и наставника сама стала наставником школьника из Кузбасса Андрея Солодовникова, который также стал победителем Школьной Лиги Лекторов», – поделилась своими впечатлениями доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА, федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Татьяна Волкова.