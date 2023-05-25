В школе Саратова построят спорткомплекс с трибунами
В гимназии № 108 появится современный спортивный комплекс. Губернатор Роман Бусаргин оценил проект и пообщался с родителями и педагогами.
Идея построить объект возникла после того, как глава региона посетил учреждение во время урока «Я – внук того солдата» в преддверии 9 мая. Тогда, осмотрев территорию, Роман Бусаргин заметил, что оборудование старое, хоккейная коробка не отвечает стандартам. «Спортивное ядро, мягко говоря, отсутствует», - высказался Роман Бусаргин.
Сегодня в школе учатся свыше 900 детей. Многие из них активно занимаются спортом, местные команды занимают призовые места в различных соревнованиях.
«Мы должны создать для детей все необходимые условия. Нам нужно ещё продумать, чтобы это спортивное ядро было максимально функциональным. По сути, мы строим сейчас объект, аналогичный тем, которые возводим в современных школах, строящихся в рамках национальных проектов инициированных Президентом РФ. Объект должен быть постоянно загружен. Здесь должны заниматься не только школьники, но и дети со всего микрорайона», - резюмировал глава региона.
Планируют восстановить футбольное поле, хоккейную коробку. Кроме того, появится оборудование для сдачи нормативов ГТО, многофункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол и территория для воркаута. Также установят новое освещение и трибуны на 108 мест, чтобы можно было заниматься и вечером. По словам родителей, при проектировании учли все их пожелания. Планируется, что новый спортивный комплекс начнёт работать 1 сентября.