В школе Саратова построят спорткомплекс с трибунами

просмотров: 80

Идея построить объект возникла после того, как глава региона посетил учреждение во время урока «Я – внук того солдата» в преддверии 9 мая. Тогда, осмотрев территорию, Роман Бусаргин заметил, что оборудование старое, хоккейная коробка не отвечает стандартам. «Спортивное ядро, мягко говоря, отсутствует», - высказался Роман Бусаргин.Сегодня в школе учатся свыше 900 детей. Многие из них активно занимаются спортом, местные команды занимают призовые места в различных соревнованиях.«Мы должны создать для детей все необходимые условия. Нам нужно ещё продумать, чтобы это спортивное ядро было максимально функциональным. По сути, мы строим сейчас объект, аналогичный тем, которые возводим в современных школах, строящихся в рамках национальных проектов инициированных Президентом РФ. Объект должен быть постоянно загружен. Здесь должны заниматься не только школьники, но и дети со всего микрорайона», - резюмировал глава региона.Планируют восстановить футбольное поле, хоккейную коробку. Кроме того, появится оборудование для сдачи нормативов ГТО, многофункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол и территория для воркаута. Также установят новое освещение и трибуны на 108 мест, чтобы можно было заниматься и вечером. По словам родителей, при проектировании учли все их пожелания. Планируется, что новый спортивный комплекс начнёт работать 1 сентября.