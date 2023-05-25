Воспитанники казачьих классов встретились с участником СВО

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В школе МБОУ СОШ 19 села Луганское Красноармейского района прошла встреча воспитанников казачьих классов с участником СВО, казаком Луганского станичного казачьего общества Саратовского округа Волжского войска Максимом В. Боец рассказал о целях и задачах СВО и ответил на многочисленные вопросы ребят. Максим В. находится в краткосрочном отпуске и ближайшее время вернётся на службу, которую проходит в подразделении спецназа. Награжден медалями " Суворова " и " За отвагу " .