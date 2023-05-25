В СГУ начала работу Всероссийская научная школа-семинар
На площадке СГУ в Саратове открылась десятая Всероссийская научная школа-семинар «Взаимодействие сверхвысокочастнотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро-и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами». В этом году мероприятие посвящено 80-летию со дня рождения Дмитрия Усанова – профессора СГУ, выдающегося ученого и изобретателя, заслуженного деятеля науки РФ.
Участников конференции поприветствовал первый заместитель министра промышленности и энергетики области Александр Изтлеуов, отметивший роль отечественных исследований и разработок в сфере микро- и наноэлектроники, системах радиолокации.
Десятая юбилейная школа-семинар стала самой представительной за время проведения с 2014 года. Заявлено 236 гостей, среди которых 145 молодых ученых. В течение двух дней эксперты более чем 40 вузов и научно-производственных предприятий расскажут о научных и практических результатах в сфере высоких технологий.
Участников конференции поприветствовал первый заместитель министра промышленности и энергетики области Александр Изтлеуов, отметивший роль отечественных исследований и разработок в сфере микро- и наноэлектроники, системах радиолокации.
Десятая юбилейная школа-семинар стала самой представительной за время проведения с 2014 года. Заявлено 236 гостей, среди которых 145 молодых ученых. В течение двух дней эксперты более чем 40 вузов и научно-производственных предприятий расскажут о научных и практических результатах в сфере высоких технологий.