В СГУ начала работу Всероссийская научная школа-семинар

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Участников конференции поприветствовал первый заместитель министра промышленности и энергетики области Александр Изтлеуов, отметивший роль отечественных исследований и разработок в сфере микро- и наноэлектроники, системах радиолокации.Десятая юбилейная школа-семинар стала самой представительной за время проведения с 2014 года. Заявлено 236 гостей, среди которых 145 молодых ученых. В течение двух дней эксперты более чем 40 вузов и научно-производственных предприятий расскажут о научных и практических результатах в сфере высоких технологий.