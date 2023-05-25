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В этот году приведут в порядок региональные трассы

Новости
Вчера на заседании областной думы обсуждались поправки в региональный бюджет на этот год. Депутаты поддержали инициативы Правительства по выделению средств на несколько важных направлений. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

В этот году приведут в порядок региональные трассы

Начало строительства пляжной зоны в Затоне - 366, 9 млн рублей. Благоустройство будет проходить в несколько этапов. В этом году запланированы берегоукрепительные работы.
Строительство объездной дороги в поселке Ласточкино - 84,6 млн рублей. Перенос оживленной улицы необходим, чтобы дети могли безопасно ходить в новую школу, которая откроется в этом году.
Обеспечение лекарствами жителей - 100 млн рублей.

В поправках учтены и федеральные средства, которые регион получил благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Из резервного фонда Правительства РФ выделили дополнительные 930 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот (не менее 393 квартир). Очень важное решение для сокращения очереди.

Региону также одобрили использование казначейских и бюджетных кредитов по льготным ставкам на приобретение нового пассажирского транспорта (900 млн рублей), ремонт дорог и мостов (2,7 млрд рублей) и завершение строительства пристройки к школе № 103 в Саратове (180 млн рублей). Эти средства позволят реализовать проекты значительно раньше намеченного срока. Например, в текущем году приведем в порядок региональные трассы, восстановление которых было запланировано только на 2024 год. Возвращать кредиты планируем в следующем году за счет федеральных дотаций, предусмотренных как раз на реализацию этих проектов в более поздний срок.