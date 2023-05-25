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Осталась неделя до конца голосования за объекты благоустройства

Новости

До 31 мая жители региона могут принять участие во Всероссийском голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта Президента РФ «Жильё и городская среда».
Осталась неделя до конца голосования за объекты благоустройства


Напомним, в этом году на единой платформе жители области выбирают из порядка 200 пространств: центральных улиц, площадей и парков.

В Саратове представлены на выбор 40 территорий. Одна из них - старейший сад города - сад «Липки». В следующем году ему исполнится 200 лет. Подробнее об истории парка рассказал историк и краевед Сергей Уткин.

Будет ли парк благоустроен в следующем году? Зависит от решения жителей.

Проголосовать за любую из 200 общественных территорий можно:

-на сайте https://64.gorodsreda.ru/
-через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;
-через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.