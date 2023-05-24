Осталась неделя до конца голосования за объекты благоустройства

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Напомним, в этом году на единой платформе жители области выбирают из порядка 200 пространств: центральных улиц, площадей и парков.В Саратове представлены на выбор 40 территорий. Одна из них - старейший сад города - сад «Липки». В следующем году ему исполнится 200 лет. Подробнее об истории парка рассказал историк и краевед Сергей Уткин.Будет ли парк благоустроен в следующем году? Зависит от решения жителей.Проголосовать за любую из 200 общественных территорий можно:-на сайте https://64.gorodsreda.ru/-через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;-через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.