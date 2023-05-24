4 июня в Саратове пройдет VII Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»

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4 июня в 9.00 (по московскому времени) на старт выйдут более 150 тысяч бегунов страны.Организаторы предлагают пробежать дистанции на 1, 5, 10 или 21,1 км.Старт и финиш запланирован на Театральной площади г. Саратова. Маршрут пройдет по центральным улицам города и Набережной Космонавтов.Электронная регистрация участников уже открыта на сайте ЗАБЕГ.РФ.Зарегистрированные участники получат стартовый пакет: медаль финишера, номер участника с чипом хронометража, футболку и сертификат участника, подарки от партнеров.