4 июня в Саратове пройдет VII Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
Самый крупный полумарафон страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» пройдет в 85 городах Российской Федерации, в том числе в Саратове.
4 июня в 9.00 (по московскому времени) на старт выйдут более 150 тысяч бегунов страны.
Организаторы предлагают пробежать дистанции на 1, 5, 10 или 21,1 км.
Старт и финиш запланирован на Театральной площади г. Саратова. Маршрут пройдет по центральным улицам города и Набережной Космонавтов.
Электронная регистрация участников уже открыта на сайте ЗАБЕГ.РФ.
Зарегистрированные участники получат стартовый пакет: медаль финишера, номер участника с чипом хронометража, футболку и сертификат участника, подарки от партнеров.
4 июня в 9.00 (по московскому времени) на старт выйдут более 150 тысяч бегунов страны.
Организаторы предлагают пробежать дистанции на 1, 5, 10 или 21,1 км.
Старт и финиш запланирован на Театральной площади г. Саратова. Маршрут пройдет по центральным улицам города и Набережной Космонавтов.
Электронная регистрация участников уже открыта на сайте ЗАБЕГ.РФ.
Зарегистрированные участники получат стартовый пакет: медаль финишера, номер участника с чипом хронометража, футболку и сертификат участника, подарки от партнеров.