Для 33 тысяч выпускников области прозвенел Последний звонок

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Следующим этапом для выпускников станут экзамены. Основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников пройдет с 24 мая по 1 июля, а для одиннадцатиклассников — с 26 мая по 1 июля.В Саратовской области для поступления абитуриентов откроются двери 17 вузов и 50 учреждений среднего профессионального образования.