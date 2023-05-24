Для 33 тысяч выпускников области прозвенел Последний звонок
В этом году выпускниками 9-х классов стали почти 24 тысячи ребят, 11-й класс окончили 9 тысяч. Об этом сообщает региональное министерство образования.
Следующим этапом для выпускников станут экзамены. Основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников пройдет с 24 мая по 1 июля, а для одиннадцатиклассников — с 26 мая по 1 июля.
В Саратовской области для поступления абитуриентов откроются двери 17 вузов и 50 учреждений среднего профессионального образования.
Следующим этапом для выпускников станут экзамены. Основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников пройдет с 24 мая по 1 июля, а для одиннадцатиклассников — с 26 мая по 1 июля.
В Саратовской области для поступления абитуриентов откроются двери 17 вузов и 50 учреждений среднего профессионального образования.