24 Мая 2023 СРЕДА
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Для 33 тысяч выпускников области прозвенел Последний звонок

Новости
В этом году выпускниками 9-х классов стали почти 24 тысячи ребят, 11-й класс окончили 9 тысяч. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Для 33 тысяч выпускников области прозвенел Последний звонок



Следующим этапом для выпускников станут экзамены. Основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников пройдет с 24 мая по 1 июля, а для одиннадцатиклассников — с 26 мая по 1 июля.

В Саратовской области для поступления абитуриентов откроются двери 17 вузов и 50 учреждений среднего профессионального образования.