Александр Пажитнев: «Выделение дополнительного финансирования позволит сделать образовательный процесс современным и безопасным»

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«Сегодня в ходе заседания постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам Саратовской городской Думы рассматривались вопросы о выделении финансирования на реализацию социально значимых проектов.В их числе - предоставление питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровая. Важно, что мы уделяем особое внимание отдельной категории граждан. Это позволит сделать образовательный процесс доступным для всех учеников.В каждой школе должно быть предусмотрено наличие зала, территории для физического развития обучающихся, так как укрепление физического здоровья очень важно для растущего организма. При выделении необходимого финансирования муниципалитетом планируется устройство спортивного ядра в гимназии № 108 для учеников Ленинского района.В настоящее время на территории областного центра реализуется масштабный проект – реконструкция здания бывшего монтажного техникума, который станет дополнительным корпусом школы № 77. Реализация данного проекта стала возможна при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и позволит обеспечить школу дополнительной площадью и ученическими местами уже с нового учебного года. При выделении средств будут проведены мероприятия по оборудованию здания. Полная реконструкция должна быть завершена в августе текущего года.Еще один из значимых проектов, инициированных Вячеславом Володиным – это строительство долгожданной школы в мкр. «Ласточкино». В случае выделения финансирования муниципалитетом будет приобретено все необходимое оборудование для нового учреждения.Очень надеюсь, что депутатами будет принято положительное решение о выделении дополнительного финансирования и реализацию планируемых мероприятий. Наша задача - сделать образовательный процесс современным, комфортным и безопасным для учеников, их родителей, педагогов»