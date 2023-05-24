Владимир Путин вручил государственную награду оператору машинного доения из Пугачевского района

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Награду от Владимира Путина получила, в том числе, оператор машинного доения ООО «Агрофирма «Рубеж»» Пугачевского района Мирзабекова Лира Мугубали кызы, удостоенная почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».Свой трудовой путь Лира Мугубали кызы начала в 1985 году дояркой в селе Аваран Кусарского района Азербайджана. Затем трудилась в хозяйствах Озинского, Дергачевского, Пугачевского муниципальных районов. С 2006 года – доярка Агрофирмы «Рубеж».Постоянно участвует в районных конкурсах «Лучший по профессии», занимая призовые места. Была победителем районного и областного соревнования за увеличение продуктивности и производства животноводческой продукции.За годы трудовой деятельности оператор машинного доения была удостоена Почетных грамот Губернатора Саратовской области, Управления сельского хозяйства и продовольствия Саратовской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Саратовской области, Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.По стопам мамы пошла и дочь Лиры Мугубали кызы: выбрав профессию животновода, она осталась работать в родном селе.«Годы, отработанные в животноводческой отрасли, сделали вас большим профессионалом своего дела, лидером среди животноводов не только своего района, но и всей Саратовской области. Проявляя лучшие профессиональные качества и любовь к животным, вы успешно справляетесь с поставленными задачами, применяя на практике новейшие технологии доения, которыми владеете в совершенстве», - подчеркнул зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, поздравив Лиру Мугубали кызы Мирзабекову с заслуженной наградой.