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Владимир Путин вручил государственную награду оператору машинного доения из Пугачевского района

Новости

Вчера в Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония вручения высших государственных наград за достижения в различных областях экономики, культуры, науки, сельского хозяйства, ряде других сфер.
Владимир Путин вручил государственную награду оператору машинного доения из Пугачевского района



Награду от Владимира Путина получила, в том числе, оператор машинного доения ООО «Агрофирма «Рубеж»» Пугачевского района Мирзабекова Лира Мугубали кызы, удостоенная почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Свой трудовой путь Лира Мугубали кызы начала в 1985 году дояркой в селе Аваран Кусарского района Азербайджана. Затем трудилась в хозяйствах Озинского, Дергачевского, Пугачевского муниципальных районов. С 2006 года – доярка Агрофирмы «Рубеж».

Постоянно участвует в районных конкурсах «Лучший по профессии», занимая призовые места. Была победителем районного и областного соревнования за увеличение продуктивности и производства животноводческой продукции.

За годы трудовой деятельности оператор машинного доения была удостоена Почетных грамот Губернатора Саратовской области, Управления сельского хозяйства и продовольствия Саратовской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Саратовской области, Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

По стопам мамы пошла и дочь Лиры Мугубали кызы: выбрав профессию животновода, она осталась работать в родном селе.

«Годы, отработанные в животноводческой отрасли, сделали вас большим профессионалом своего дела, лидером среди животноводов не только своего района, но и всей Саратовской области. Проявляя лучшие профессиональные качества и любовь к животным, вы успешно справляетесь с поставленными задачами, применяя на практике новейшие технологии доения, которыми владеете в совершенстве», - подчеркнул зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, поздравив Лиру Мугубали кызы Мирзабекову с заслуженной наградой.