Жительница Энгельса подозревается в кражах

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У полицейских имеются основания полагать, что в конце марта женщина, являясь работницей автомойки, похитила из кассы 3,5 тысячи рублей. Кроме того, она может быть причастна к хищению 15 тысяч рублей из кармана куртки мужчины, с которым распивала спиртные напитки в конце апреля.В настоящее время полицейские расследуют два уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ. Гражданка созналась в содеянном, в качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.