24 Мая 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 24 мая
4 июня в Саратове пройдет VII Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
17:05 | 24 мая
Детей от 7 до 12 лет научат плаванию бесплатно
16:00 | 24 мая
Александр Пажитнев: «Выделение дополнительного финансирования позволит сделать образовательный процесс современным и безопасным»
15:01 | 24 мая
Владимир Путин вручил государственную награду оператору машинного доения из Пугачевского района
14:00 | 24 мая
Жительница Энгельса подозревается в кражах
13:03 | 24 мая
В аэропорту «Гагарин» проверили готовность спецтехники к летнему сезону
12:00 | 24 мая
В этом году в Саратовской области планируется трудоустройство 325 выпускников целевиков-медиков
11:39 | 24 мая
Осталась неделя до конца голосования за объекты благоустройства
11:03 | 24 мая
#ЛюдиПрофессияЖизнь: мужчины-соцработники помогают жителям региона
10:00 | 24 мая
Саратовский творческий коллектив получил грант нацпроекта «Культура»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В аэропорту «Гагарин» проверили готовность спецтехники к летнему сезону

Новости

В Международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») проверили готовность спецтехники службы наземного обслуживания к работе в весенне-летний период. Комиссия проверила работоспособность более 25 единиц различной спецтехники, задействованной в обслуживании воздушных судов, пассажиров, багажа, груза и почты -среди которых аэродромные тягачи, контейнерные погрузчики, перронные автобусы, самоходные трапы, ленточные погрузчики и легковые автомобили.
В аэропорту «Гагарин» проверили готовность спецтехники к летнему сезону

Персонал службы наземного обслуживания аэропорта прошёл дополнительные инструктажи по особенностям эксплуатации спецтранспорта и средств наземного обслуживания в весенне-летний период, правилам организации движения спецтранспорта и мерам противопожарной безопасности.

Всего порядка 170 единиц техники и средств механизации оборудования готовит служба спецтранспорта и ремонта аэропорта «Гагарин» к летнему сезону. Проводится обучение персонала аэропорта и сторонних организаций, работающих на аэродроме, особенностям работы в весенне-летний период, а также выполняется сезонное обслуживание оборудования и обеспечивается запас материалов для выполнения ремонтных работ.