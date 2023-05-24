В аэропорту «Гагарин» проверили готовность спецтехники к летнему сезону
В Международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») проверили готовность спецтехники службы наземного обслуживания к работе в весенне-летний период. Комиссия проверила работоспособность более 25 единиц различной спецтехники, задействованной в обслуживании воздушных судов, пассажиров, багажа, груза и почты -среди которых аэродромные тягачи, контейнерные погрузчики, перронные автобусы, самоходные трапы, ленточные погрузчики и легковые автомобили.
Персонал службы наземного обслуживания аэропорта прошёл дополнительные инструктажи по особенностям эксплуатации спецтранспорта и средств наземного обслуживания в весенне-летний период, правилам организации движения спецтранспорта и мерам противопожарной безопасности.
Всего порядка 170 единиц техники и средств механизации оборудования готовит служба спецтранспорта и ремонта аэропорта «Гагарин» к летнему сезону. Проводится обучение персонала аэропорта и сторонних организаций, работающих на аэродроме, особенностям работы в весенне-летний период, а также выполняется сезонное обслуживание оборудования и обеспечивается запас материалов для выполнения ремонтных работ.