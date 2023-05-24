В этом году в Саратовской области планируется трудоустройство 325 выпускников целевиков-медиков

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Теперь конкурсный отбор граждан в целях выдачи им направлений для заключения договоров о целевом обучении с государственными органами области осуществляется межведомственной комиссией, созданной при министерстве образования области.Министерством здравоохранения области в министерство образования области направлен Перечень организаций, имеющих потребность в специалистах для заключения договоров о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры (1109 вакансий).«Главный ресурс отрасли – это кадры. Привлечение востребованных специалистов, в том числе и в рамках целевой подготовки – очень эффективная мера решения кадрового вопроса, призванная, с одной стороны, помочь будущим врачам своевременно определиться с местом работы, с другой – обеспечить медицинские учреждения молодыми специалистами. Изменения в выдаче направлений на целевое обучение будет способствовать более осознанному и взвешенному выбору с обеих сторон. В данный момент по целевым направлениям проходят подготовку более 1,6 тыс. человек (1113 студентов и 336 ординаторов в вузах и 162 студента в медицинских колледжах). В 2023 году – планируется трудоустройство 325 выпускников – целевиков (ординатура - 179, специалитет - 156)», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.