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В этом году в Саратовской области планируется трудоустройство 325 выпускников целевиков-медиков

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С 1 июня в Саратовской области начинается конкурсный отбор граждан для выдачи им направлений на целевое обучение. В этом году отбор будет проходить по новым правилам. О необходимости внесения изменений в процесс выдачи направлений на целевое обучение говорил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.



Теперь конкурсный отбор граждан в целях выдачи им направлений для заключения договоров о целевом обучении с государственными органами области осуществляется межведомственной комиссией, созданной при министерстве образования области.

Министерством здравоохранения области в министерство образования области направлен Перечень организаций, имеющих потребность в специалистах для заключения договоров о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры (1109 вакансий).

«Главный ресурс отрасли – это кадры. Привлечение востребованных специалистов, в том числе и в рамках целевой подготовки – очень эффективная мера решения кадрового вопроса, призванная, с одной стороны, помочь будущим врачам своевременно определиться с местом работы, с другой – обеспечить медицинские учреждения молодыми специалистами. Изменения в выдаче направлений на целевое обучение будет способствовать более осознанному и взвешенному выбору с обеих сторон. В данный момент по целевым направлениям проходят подготовку более 1,6 тыс. человек (1113 студентов и 336 ординаторов в вузах и 162 студента в медицинских колледжах). В 2023 году – планируется трудоустройство 325 выпускников – целевиков (ординатура - 179, специалитет - 156)», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.