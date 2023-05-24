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#ЛюдиПрофессияЖизнь: мужчины-соцработники помогают жителям региона

Новости

В преддверии профессионального праздника Дня социального работника министерство труда и социальной защиты Саратовской области традиционно запустило интернет-флешмоб #ЛюдиПрофессияЖизнь. В нем принимают участие сотрудники социозащитных учреждений и территориальных центров занятости населения.




Главная цель акции – рассказать о людях, которые своим трудом, заботой и вниманием ежедневно помогают тем, кому необходима поддержка.

В Подлесновском доме-интернате уже больше 20 лет трудится сестра-хозяйка Татьяна Яковлева. Татьяна Викторовна знает по имени-отчеству всех проживающих. Она умело подбирает им одежду и обувь, учитывая разные вкусы и находя подход к каждому. За смену она успевает всё: помочь в купании и стрижке, готовке обеда, уборке. Несмотря на занятость, всегда найдет доброе слово для своих подопечных и коллег.

Больше 13 лет учит детей правильно произносить и различать на слух разные звуки, помогает развитию речи, а также проводит индивидуальные беседы и консультации для семей логопед из Лысогорского центра соцобслуживания Елена Лапина. Благодаря работе логопеда свыше 200 детей Лысогорского района получили профессиональную помощь.

Есть среди соцработников и мужчины. Дмитрий Симакин из Новобурасского района готов решить любой вопрос своих подопечных. Он устроился на работу в центр соцобслуживания недавно, но уже успел стать незаменимым помощником и настоящим другом для многих пожилых сельчан.

Вот такие открытые и искренние люди приходят в профессию, чтобы помогать тем, кто в этом больше всего нуждается.

Интернет-флешмоб #ЛюдиПрофессияЖизнь продолжается. Подробнее с историями специалистов социальной сферы можно познакомиться в группах министерства труда и социальной защиты области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».