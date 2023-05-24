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Саратовский творческий коллектив получил грант нацпроекта «Культура»

Новости

Ансамбль народного танца «Варенька» из Саратова стал обладателем гранта в размере 2 000 000 рублей в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Уральского и Приволжского федеральных округов, который в этом году проходил в номинации «Традиции».
Саратовский творческий коллектив получил грант нацпроекта «Культура»


- В апреле 2023 года в Чебоксарах состоялся II зональный отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса, в котором принял участие «Народный коллектив» ансамбль народного танца «Варенька» Городского Дома национального творчества Саратова, - рассказал руководитель коллектива Андрей Утенков. - Жюри, оценив исполнительский уровень и мастерство участников, удостоило ансамбль высшей награды – звания Лауреата и обладателя Гранта национального проекта «Культура» Президента Владимира Путина на два миллиона рублей.

Ансамбль танца «Варенька» не раз становился лауреатом международных, всероссийских, областных и городских смотров, конкурсов и фестивалей народного творчества. В репертуаре ансамбля в основном русские народные танцы. Визитной карточкой коллектива стал танец «Калинка», поставленный под знаменитую песню «Калинка», написанную в Саратове саратовским композитором И. Ларионовым.

В октябре 2023 года саратовский ансамбль «Варенька» выступит в Москве на гала-концерте победителей нацпроекта «Культура».