Более 400 случаев злокачественных новообразований выявлено у саратовцев

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За первый квартал текущего года профилактические мероприятия были проведены в отношении уже более 200 тыс. человек. По результатам исследований были выявлены 415 случаев злокачественных новообразований, 690 случаев сахарного диабета, более 6 тыс. болезней системы кровообращения.Повысилась онконастороженность врачей первичного звена. По выявлению онкологических заболеваний при проведении диспансеризации Саратовская область в настоящее время занимает 4 место в Российской Федерации.Регулярное прохождение диспансеризации в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Здравоохранение» позволяет выявить факторы риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета – наиболее распространенных причин инвалидизации и преждевременной смертности населения.«Диспансеризация проводится в 63 медицинских организациях во всех муниципальных районах, это делает диспансеризацию в поликлинике по месту проживания простой и доступной. Для работающего населения в городских поликлиниках организован прием в вечерние часы и субботние дни, в сельских поликлиниках - в утренние часы в выходные дни. Диспансеризация жителей, проживающих в отдаленных селах, проводится мобильными бригадами с использованием передвижных медицинских комплексов. Основная цель диспансеризации - выявить на ранней стадии заболевания, приводящие в дальнейшем к инвалидности и преждевременной смертности, и как можно скорее приступить к лечению. Скорректировав факторы риска, можно отсрочить развитие заболеваний на многие годы или даже предупредить их возникновение», - отметил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Для удобства пациентов на официальных сайтах каждой медицинской организации размещена подробная информация о порядке прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая углубленную, график работы кабинета/отделения, контактные номера телефонов (в том числе непосредственно главного врача), а также возможна запись на диспансеризацию по телефону или в своем личном кабинете на едином портале государственных услуг.